黃男衝撞警車後逃逸，警方拔槍攔停，將他逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男衝撞警車後逃逸，造成巡邏車後照鏡全毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男衝撞警車後逃逸，造成巡邏車後照鏡全毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃男衝撞警車後逃逸，造成巡邏車後照鏡全毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區警方前天凌晨執行勤務時，巡邏車突然遭到一旁休旅車呼嘯而過，並撞毀左側後照鏡，員警鳴笛上前追趕，拔槍攔停肇事駕駛。據了解，駕駛為41歲黃姓男子，黃男表示，先前到酒吧喝酒，因自認精神狀態良好，才會自行開車返家，不曉得有撞到警車。警方對他實施酒測，酒測值達0.73，全案依公共危險罪移送法辦。

8日凌晨4時33分許，新興分局五福二路派出所在新興區五福二路與忠孝一路旁執行守望勤務時，巡邏車突然遭到一輛白色休旅車撞毀左側後照鏡，後照鏡碎片撒落前方公車停等區，然而休旅車卻加速逃逸，於是員警回神後立即鳴笛追趕。

隨後員警追趕到鳴笛並於中山一路與五福二路口，發現駕駛正在停紅燈，見機不可失，下車直接拔槍對著駕駛喝令「熄火！下車！」，駕駛看似一眼錯愕，似乎還在狀況外，員警上銬時，發現他身上傳來酒味，於是請交通隊的到場進行酒測。

據了解，該名駕駛為黃男，黃男向警方表示，先前在五福路某酒吧消費後，自認狀態良好，於是自行開車返家，不知道擦撞到警車。黃男酒測值達0.73，超過法定標準，訊後依公共危險罪現行犯，移送高雄地檢署偵辦，至於警車毀損的部分，將待估價後再向其求償。