不少人出國旅遊都會體驗當地的風土民情，最近網路上流傳一段影片，一對夫妻到中東國家旅遊，體驗了騎駱駝的活動，未料駱駝才剛起身，前腿就疑似因不堪負荷而半跪在地，整個身體向前傾，導致夫妻倆差點從駱駝背上摔下，網友們看到影片都氣憤不已，直呼這根本就是虐待動物。

外國論壇《Reddit》近日流傳一段影片，只見一對夫妻疑似到中東國家旅遊，體驗騎駱駝的活動，2人被安排坐上一隻雙峰駱駝，滿臉笑容看起來非常期待，未料他們乘坐的駱駝起身時，疑似負荷不住2人的重量，前腳癱軟半跪在地上，整個身體向前傾，讓背上的夫妻差點摔下來。

工作人員見狀急忙上前處理，先是扶助駱駝的脖子幫助牠起身，試圖讓活動繼續進行，但過沒多久就發現不對勁，只好慌忙跑去阻止用線連接的另一隻駱駝繼續行走，並拉住繩子強迫2隻駱駝坐下，載著夫妻檔的駱駝終於如釋重負，像是山崩一樣癱坐下去。

影片曝光後，網友們都相當心疼駱駝的遭遇，憤怒留言，「可憐的駱駝」、「這是虐待！」、「有人知道這隻駱駝後來怎麼樣了嗎？這真的太可怕了」、「駱駝搞不好都被弄到骨折了」、「所以我去國外旅遊絕對不參加類似的活動，騎駱駝、騎大象之類的」。

不過也有網友指出，駱駝從幾百年前就被人類當作用來背負物品或供人搭載的馱獸，這對夫妻的體重加總起來，目測應該有160~200公斤，尚在駱駝可以承受的重量範圍，因此他認為影片中的狀況，應該不是超重造成，而是重量不平衡導致。