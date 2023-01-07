小甜甜（張可昀）寫下千字文揭露被老公家暴過程，未料，老公公開爭執影片反擊，指稱是小甜甜先挑釁，忍了5分鐘後才做出暴力舉動，更指出小甜甜未告知會採取驗傷和提告行為，讓他被蒙在鼓裡，對於兩人各據一詞的行徑，兩性專家欣西亞指出：「出現鬼打牆跳針狀態，直到男人選擇以家暴結束一切」。

欣西亞表示看完小甜甜和老公各自在臉書發文後，爬了諸多網友留言，只見各自有支持者，有網友指出宋先生誇大其詞，根本是巨嬰，也有人覺得小甜甜挑釁跟連珠炮式質問，令人無法招架，對此，她認為雙方都有做錯的地方，但宋先生應該有更好的處理方法，接著分享接受夫妻婚姻諮詢時，許多人會敘述老婆的惡行惡狀，不免察覺男人內心受的委屈不比女人少，但強調「動手打人你就是最錯的那一個」。

兩性專家欣西亞指出小甜甜夫妻溝通出現跳針狀態。(圖/欣西亞和Shane任翔臉書)

欣西亞表示從影片中看出小甜甜的力道沒有到「踹」，但讓宋先生不滿的應該是不被尊重，雖然出言請對方停止，但當下小甜甜正在氣頭上，雙方便各據一詞互不相讓，便出現鬼打牆跳針狀態，直到男人選擇以家暴結束一切，對此，她建議男方這時該做的並非拳腳相向，而是想辦法離開現場，若對方不讓自己離開，就報警請警察處理，不僅能保護自己及氣頭上的配偶，還有年幼的小孩。

欣西亞最後重申「家暴零容忍」，強調適用於男女夫妻身上，意味著如果男人遭受女人對你腳來手來，也可以尋求警察的協助，切勿以牙還牙、以拳頭換拳頭，畢竟家暴沒有合理化。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。