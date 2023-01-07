資深醫藥記者王瑞玲，近來對宋逸民主理的「藝起發光」協會頻頻開砲，昨(6日)更提出9點質疑：「別人的囝死袂了」，未料稍早再次爆料牧者夫妻(疑指宋逸民與陳維齡)會用「看粉專」方式監控家人，讓她難掩怒火嗆聲：「你們已經無法一手遮天了」。

王瑞玲透露2019年12月進入「藝起發光」協會服事，隔年5月孩子也隨之受洗，不過去年3月因宋逸民夫妻私人因素，導致自己和孩子被迫離開教會，不過離開前協會氛圍早就變樣，許多教友也因為相同原因被迫離開，讓她再次強調：「瞭解別人的囝死袂了的意思嗎？」接著透露不滿情緒：「牧者夫妻，你們可知道，我和孩子療傷多久？屬靈家人們療傷多久？」。

王瑞玲澄清自己並非爆料者，若要抖出所有真相，離開後就應該上遍所有談話節目，接著強調並非不想說清楚，只是不想讓別人從文字中「霧裡看花」，更對宋逸民夫妻撂下狠話：「看不出來屬靈的家人們，都在『留面子』給你們牧者夫妻們，不想直接掀開你們的裡子嗎？」接著再次爆料：「牧者夫妻不會直接聯絡我們，而是以『看粉專』方式監控家人們，所以很多文字我『點』到為止，在外的人看不懂，相信牧者夫妻一定看得懂」。

王瑞玲表示一張幫牧者擬的「聲明書」，竟讓夫妻倆隱藏多年的心態爆出，甚至把假面具當場拆下來，接著撂下狠話：「你們真的已經無法一手遮天了，因為你們不是神，是人」，更加碼爆料：「不用再浪費每則10元找網軍在家人們粉專下面留言，放心，網軍的每一則我都會看，更不會刪，千萬別說自己不是網軍而露餡」。