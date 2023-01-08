結婚21年的藝人侯昌明與曾雅蘭一直是演藝圈中的恩愛夫妻檔代表之一，看到近期演藝圈家暴事件炒得沸沸揚揚，侯昌明則在臉書有感而發：「我實在不懂家暴有什麼好爭辯的，婚姻當中吵架難免，但是說到會動手，那就不是同一回事了。」不僅獲得近萬名網友點讚，老婆曾雅蘭也甜蜜留言：「我的100分好老公」。

侯昌明呼籲所有男性：「表示當初另一半愛上你，是在她最青春年華的時期。」後來決定嫁，是因為女人用她這輩子的歲月和一切委身於心愛的人，「不要以為和你組成家庭之後就享福了，因為她必須為你做牛做馬、相夫教子、甚至幫忙解決經濟壓力」，甚至還要一個人面對從以前就不認識、不熟悉的家族。

其實，一整天在家打掃加上顧孩子其實比上班工作還辛苦，侯昌明也提到：「如果你的另一半還是個職業婦女，累了一整天回到家依舊要面對家裡的所有工作，有時期待你的伸手相助，萬一遇到你的擺爛，她鬧點情緒似乎也正常，因為如果是我們應該早就瘋了吧。」

最後，侯昌明感性問道：「為什麼她在婚姻當中有這麼多的問題困難要去克服，但是依舊努力面對，就只是因為她愛你。」如果身為老公無法支持妻子，那妻子又有甚麼理由繼續婚姻呢？侯侯昌明最後再次強調，「她，理所當然應該要讓我們用盡全力去疼愛的不是嗎？家暴，絕對零容忍。」