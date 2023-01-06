小甜甜在昨(5)日曬出5000字長文，將被家暴的真相曝光在陽光下給大眾知悉，對此，眾多星友們相當擔憂她會因「說真話」而慘遭封殺，不只寇乃馨出聲支持，過去曾幫助小甜甜的阿Ben夫婦也透露，目前小甜甜要一肩扛起多項生活開銷支出，壓力頗大，更直言：「希望各方窗口，可以將支持化成行動來相挺甜甜，讓她可以在工作上努力表演來讓家裡的生活無虞。」
小甜甜昨日曬出的長文中，指出阿BEN、徐小可、林利霏等好友曾出手救援她，而眾星友也紛紛在該文留言區中聲援小甜甜。此外，阿BEN更在自己的臉書上曬出禱告詞祈福，並轉發寇乃馨的發文，指出小甜甜恐會因為此次「說真話」的舉動慘遭封殺。
阿BEN在貼文中直言：「甜甜要一肩扛起房貸，車貸，生活開銷等等重擔，希望各方窗口可以將支持化成行動來相挺甜甜，讓她可以在工作上努力表演來讓家裡的生活無虞。」更標註小甜甜的臉書粉專，請廣大群眾一同支持小甜甜。此外，阿BEN也在文末中分享以賽亞書 41:13的內容「因為我耶和華－ 你的神必攙扶你的右手，對你說：不要害怕！我必幫助你。」
事實上，小甜甜的圈內好友林利霏也不忍心她的遭遇，在臉書上砲轟：「我到底看到什麼？！一早就看了驚悚片嗎？！他說謊有打草稿耶，真的是看著稿唸！」更直言：「是藝起說謊會嗎！」
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