日前「藝起發光」宋逸民、陳維齡夫妻召開記者會，回應此前的諸多風波，早年以黑澀會妹妹藝名「檸檬」出道的女星李又汝，也發聲力挺「藝起發光」，強調：「家暴當然零容忍，但不等於不能原諒再給彼此一次機會重新來過」，文末更直呼：「公親變事主，真是倒楣。」然而該文雖秒刪除，仍被小甜甜截圖並留言回擊了。

小甜甜在昨(5)日曬出長文憶及此前被家暴的諸多往事，更將「保護令」放上，以證據表示自己字字所言非虛。對此，李又汝則在自己臉書發文寫下：「家暴當然零容忍，沒人能容忍一段長期處在家暴中的婚姻。」隨後話鋒一轉，指出：「身為一個基督徒，不能只要耶穌赦免自己的罪，卻不准耶穌赦免別人的罪，沒有任何一個人會拿著刀架著你的脖子要求你不准提告，只是告訴你、勸你可以有別種選擇。」更疑似為白家綺夫婦抱不平：「只能說公親變事主，真是倒楣。」

雖然李又汝在文中並未指名道姓，且秒刪除該篇貼文，但仍被小甜甜截圖痛斥：「你沒經歷過，有沒有想過那些經歷著這些痛楚的人啊！加害者就是你們這些人！」更吐露心聲：「受著傷淌著血還要被你們自稱教會的人踐踏才可憐，將心比心，事情現在沒發生在你們身上，你們大可開開心心，但很多事情沒有那麼絕對跟一定。」並向她呼籲：「善良一點吧！」

小甜甜截圖該篇貼文並回擊。(圖／翻攝自李又汝臉書)

事實上，李又汝先前也發聲力挺「藝起發光」教會，轉發該教會臉書的貼文，指出：「最近發生的事真的讓我好心疼，我從來沒有被逼奉獻或服事，大家都是自己捐得甘心樂意。」，並和教會的牧師師母打氣：「謝謝你們總是用滿滿的愛，來包容我們一切的不足與軟弱。」而她稍早刪文後，最後一則仍引來許多網友回擊留言，紛紛寫下：「當妳是當事者時，看妳會不會這樣想」、「神叫你刪文了嗎，敢po就不要怕啊」、「未經他人苦，莫勸他人善，不是什麼有感而發就可以當聖人去踐踏別人的傷口」。

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