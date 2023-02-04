被啄木鳥相中，把你家當成倉庫會怎樣？美國加州一名屋主不堪其擾，找來專家鑿牆，沒想到眼前景象讓人傻眼，滿滿的橡果瞬間湧出，清點後總重量竟高達317公斤，直呼不可思議！

根據美媒報導，該住戶不知何故，被啄木鳥當成食物儲藏所，不斷啄破外牆再塞入橡果。屋主終於受不了，找來從業逾20年、經驗豐富的病蟲害防治專家卡斯楚（Nick Castro）幫忙。

「這是一個史詩級的驚人發現」，卡斯楚直言，他做了20多年，第一次碰上這麼離譜的狀況。他原本以為啄木鳥儲存的橡果數量，頂多是牆面四分之一高，不料才剛鑿出一個小洞，瞬間湧出大量橡果，繼續鑿其他的洞，橡果仍不斷湧出，最後堆到閣樓。

總重超過300公斤的橡果，足足裝了8個大垃圾袋，卡斯楚打趣地說，可見啄木鳥有多麼勤勞。他最後驅離了啄木鳥，再把破洞一一修補、安裝全新室外壁板，希望啄木鳥發現「被抄家」後，能改找其他地方當倉庫。