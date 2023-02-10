歐盟執委會已經提議，鬆綁對再生能源、脫碳產業、氫和零碳排車輛的國家援助規定；此在一定程度上是回應了美國降低通膨法案(IRA)的衝擊。

關於美國降低通膨法的高達3690億美元補貼，以及包含在地製造成分的要求，歐盟領導人表達了擔憂，擔心將讓企業離開歐洲，前往美國。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)說，有信心與美國的談判，可以降低對歐洲企業的歧視。蕭茲在歐盟領導人高峰會之後的新聞會上說：「我們需要做自己的功課，盡一切努力確保不會出現國際補貼競賽」。

歐盟執委會即將提出「淨零產業法案」，加速綠色專案許可證的發放；另祭出「關鍵原物料法案」以提升回收，並多樣化採購來源和降低對中國的依賴。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，在下次歐盟領導人於3月22日至23日開會之前，執委會將提交這些提案。

事實證明，有關國家補貼是最具爭議性的焦點。許多人擔心，國家援助規定的放寬，將讓德法等大型經濟體的國家補貼，讓其它小型國家相形見拙。荷蘭、捷克、愛爾蘭和北歐國家表達此方面的憂慮。