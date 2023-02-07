不少景區或活動場所備有流動場所，解決民眾上廁所的問題。大陸河南一名網友近日發現一款裝有玻璃窗的流動廁所，窗上沒有任何遮蔽物，民眾使用廁所時，外面的人都看得一清二楚，讓他直呼不可思議，相關影片曝光後，許多人覺得太扯。

根據陸媒報導，河南一名女子日前在活動會場，發現詭異的流動廁所，只見廁所的透明窗沒有任何遮蔽物，雖然從外處只能看到使用者的上半身，私密部位並未曝光，但民眾在廁所內的一舉一動全被看光，當時外面還有許多人在排隊，讓人看了相當尷尬。

原PO提到，她希望提醒民眾使用公共廁所時，還是要注意類似情況，也希望相關部分針對流動廁所加裝簾子，確保民眾的隱私。影片曝光後，不少網友傻眼表示「根本變成直播現場」、「感覺有點侵犯隱私了」、「光是用看的就覺得尷尬，如果我在現場絕對不可能使用」。

還有人猜測設計錯誤原因，「窗戶玻璃可能裝反了吧！原本設計外面看不見室內，而裡面可看到外面」、「如果是裝單面玻璃，在外黑內亮的情況下，室內的狀況還是會被看得一清二楚」、「感覺從外面排隊的人高度來看，似乎是看不見室內的狀況，設計不良導致室外民眾從較高的角度看，正好可以看到裡面的狀況」。