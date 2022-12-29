印度一名49歲婦人在陽台睡午覺，睡醒後卻出現頭痛及耳朵不適的症狀，但又找不出原因，痛到受不了趕緊到醫院做檢查，豈料醫師在她耳裡看到一隻小蜘蛛，牠瞪大雙眼盯著醫師看，隨後緩緩地爬了出來，所幸婦人並無大礙。

根據《LADbible》報導，49歲婦人拉克什米（Lekshmi L）一天不小心在陽台睡著，豈料睡醒後她就感覺頭很痛，而且右耳輕微不適，有莫名的刺痛感，嘗試挖耳朵也未掏出任何東西，她的女兒還拿手電筒往耳朵裡照，但都未發現任何異狀。

拉克什米最終痛到受不了，被丈夫送往哥倫比亞亞洲醫院（Columbia Asia Hospital），希瓦斯瓦米醫師（Santosh Shivaswamy）拿手電筒照她耳朵，赫然發現一隻小蜘蛛，緩緩地從她的耳道爬出來，拉克什米得知後表示「我很害怕，我可以感覺到有東西在我耳朵裡爬，而且伴隨疼痛感，我完全不知道牠何時跑進去」。

希瓦斯瓦米醫師表示，急診室常遇到耳朵跑進異物的案例，通常只需把異物夾出來即可，但若是活生生的動物進到耳朵，病患得知後通常都會很害怕，增加手術的難度，不過確實很少發生活蜘蛛跑進耳道內活動的案例，所幸婦人事後並無大礙。此事發生於2017年，近日相關影片又在網路瘋傳，讓不少網友表示「耳朵變蜘蛛的盤絲洞」、「太恐怖了，不敢在陽台睡午覺了」。