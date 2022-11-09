無論什麼物種，正常都有性別，近日竟出現一隻無性別貓咪。英國貓咪保護協會日前收容一隻流浪貓，獸醫幫牠做身體檢查時，卻始終找不到牠的性器官，判定牠既非公也非母，獸醫看了非常吃驚，表示他遇過雌雄同體的貓，卻從未見過無性別的。

根據《衛報》報導，一隻15周大的虎斑貓流浪於街頭，被人發現後送往沃靈頓的貓咪保護協會（Cats Protection），獸醫先是替牠做初步身體檢查，發現貓咪沒有外部性器官，起初以為是母貓，但進行深入檢查後，發現牠體內也沒有雌性生殖器。

獸醫費歐娜（Fiona Brockban）提到，他們見過雌雄同體的貓，但從未遇過沒有性別的，「這種狀況非常罕見，以至於現在根本沒有專業術語能描述這種狀況，牠實際上就是性器官發育不全」，由於過去曾未有類似案例，目前也不清楚沒性器官是否會對貓造成影響，而這隻貓被命名為「霍普」（Hope），希望在牠身上能出現奇蹟。

費歐娜提到，雖然霍普身體構造特殊，但似乎不影響牠的活動，能夠正常排泄，每天開心玩耍，個性非常調皮，目前待在泰恩賽德收養中心（Tyneside Adoption Centre），收容所經理貝尼（Beni Benstead）提到，「霍普的存在非常特別，過去從未有人看過這種貓，未來也不太可能遇見，希望霍普能快點找到新家，牠一定能夠給主人帶來快樂」。