狗是很重感情的動物。大陸一名網友在抖音提到，他們家有養狗和羊，其中一隻小羊與幼犬的感情很好，牠們經常玩在一起，豈料日前因過年要加菜，小羊就被宰了煮來吃，幼犬發現玩伴不見後，傷心過度並開始不吃不喝，最終也不幸喪命。

河南一名網友養了一隻小黃狗，他們家還有飼養羊隻，小黃狗平時與其中一隻小羊的感情很好，經常玩在一起，豈料過年時飼主竟將小羊殺了，小黃狗發現玩伴不見，感到非常傷心，每天都抑鬱寡歡，甚至開始不吃不喝，主人認為之後狀況就會改善，因此也沒多加留意。

豈料近日飼主回到家後，發現小黃狗竟躺在草堆上，一開始以為牠在曬太陽，靠近一看才發現，小狗已沒有呼吸，讓他看了非常難過，最終將狗埋入土裡安葬，並提到「感覺你很渺小，悄悄死了也沒人在意，下輩子投胎別做狗了，也別來我家，去富貴人家」。

不少網友難過地說，「希望小狗和小羊去了天堂，可以繼續做好朋友」、「狗：主人殺了我最好的朋友，我該何去何從？」、「狗的感情有時比人類還重」、「其實對狗狗來說，去怎樣的家庭都不重要，重要的是遇見一個能保護牠，並且全心愛牠的主人」。