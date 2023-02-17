不管人類還是動物，當媽媽都很辛苦。大陸湖南一隻狗媽媽先前生了14胎，由於數量太多了，導致餵奶經常失控，幼犬擔心自己搶不到奶喝，一到喝奶時間就會爆衝，有時把狗媽媽擠到站不穩，狗媽媽更是被嚇到趕緊逃離，畫面非常有趣。

根據陸媒報導，湖南一隻中華田園犬生了14隻小狗，幼犬每天都吵著喝奶，爭先恐後地擠到狗媽媽身下，導致對方站不穩，整個身體甚至被抬了起來，而幼犬圍攻模樣宛如喪屍，狗媽媽最後再也受不了，嚇得落荒而逃，14隻幼犬還趕緊追了上去。

飼主表示，這隻狗媽媽年約2歲，狗狗一般一胎只生4至7隻，沒想到牠卻生了14隻，非常不可思議，但數量實在是太多，還可能出現幼犬喝不飽的狀況，此外他們也無力照顧這麼多隻狗，因此打算幼崽斷奶後，部分送給別人撫養。

影片曝光後，不少網友表示「不管狗還是人類，媽媽真的都好偉大」、「第一次看到小狗太多，喝奶時就把媽媽擠到懸空」、「爸爸上哪去了？」、「當媽媽的很能體會，這隻狗媽媽有多崩潰」、「這隻狗媽媽比豬還厲害，居然生了這麼多」。