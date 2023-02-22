時常在低海拔山區出沒的山羌，其實跟梅花鹿及水鹿一樣都是鹿科。台北市立動物園表示，雖然山羌的體型嬌小，卻有著不亞於肉食動物的尖銳且鋒利的獠牙，提醒人們在野外看見山羌時，勿隨意觸摸或玩耍，否則容易遭到獠牙咬傷。

山羌沒有任何一個字眼跟「鹿」有關，卻是台灣原生鹿科的成員。動物園介紹，雄性山羌的叉角雖然比一般鹿科動物的角還小上許多，但能在爭奪地盤、宣示主權時發揮良好作用。而山羌較不為人所知的秘密武器，即是牠的獠牙。

園方表示，身為草食動物的山羌，不需要強壯的犬齒撕咬食物，可是獠牙的銳利程度不亞於肉食動物，只要輕輕劃過，足以割開對方皮膚，傷害力道可說是非常強大。牠們的獠牙平時不會顯露在外，只有感知到危險或需要防禦時，才會露出。

動物園說，由於山羌獠牙不會主動外露，加上外表溫和、可愛，人們在野外看見山羌時不容易產生警覺性，反而想要觸摸與之玩耍。然而，這些舉動會對性格膽小且生性害羞的山羌造成驚擾，導致自己在無意間受到獠牙傷害。

園方提醒，不只是山羌，人們在外遇到任何野生動物，皆應該盡可能地與牠們保持適當距離，讓每個物種享有最舒適的生存空間與需求，唯有在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道。