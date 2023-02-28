美國民權聯盟（ACLU）今天敦促美國國會勿禁用中國影音分享應用程式TikTok，否則恐侵害數以百萬計美國人的言論自由；聯邦眾議院外交事務委員會明天將表決一項相關法案。

路透社報導，美國民權聯盟在寫給國會議員的信中表示，禁用TikTok將「限制美國人的政治討論、藝術表達及自由交流思想，甚至妨礙人們發布可愛動物影片和哏圖」。

信中提到：「美國人有權使用TikTok和其他平台，與全國及全世界的人們交流我們的想法、點子與意見。」

美國眾院外交事務委員會預定明天表決一項法案，決定是否賦予總統拜登禁用TikTok的權利。目前TikTok在全美使用人數超過1億人。

在美國，一項禁令須由聯邦參眾兩院全體投票通過後，才能送交總統簽署成法。

TikTok今天表示：「如果眾院外交事務委員會要審查數以百萬計美國人，且不是根據實際情報，而是基於對我們公司結構的基本誤解，將令人感到遺憾。」TikTok也提到，公司已斥資超過15億美元，嚴格維護資料安全。

眾院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）今天在聲明中說，這項法案「授權政府禁用TikTok或任何威脅美國國家安全的軟體應用程式。毫無疑問，TikTok就是安全威脅」。

他說，TikTok「讓（中國）得以操縱和監控用戶，同時侵吞美國人的資料並用於他們的惡意行為」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120228