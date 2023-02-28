新竹市立動物園老虎明星「來福」與「六福」一直深受民眾喜愛，過去蔡英文總統也曾與之合影。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立動物園老虎明星「來福」與「六福」一直深受民眾喜愛。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立動物園老虎明星「來福」，因已高齡17歲，去年底因老化導致影響行動、呼吸與飲食，生活上日漸痛苦且無法治療緩解其症狀，動物園依循醫療專業建議於去年12月22日予以人道安樂死，讓來福在麻醉中長眠，園方是萬般不捨。

新竹動物園指出，老虎來福是於2006年1月 26日起從六福村來到新竹動物園，一直都是大家心目中的明星，備受大小朋友們的愛戴。以圈養老虎平均壽命15歲而言，17歲的來福已屬於年老高齡。

去年來福因老化導致影響行動、呼吸、飲食，這些症狀在去年4月逐漸顯現，經過六福村協助與動物園半年多的治療，但仍隨著老化症狀持續加劇，老虎來福生活上也日漸痛苦，去年11月底，來福已因四肢無力、長時間躺臥造成褥瘡、呼吸不順、食慾減退等症狀加劇。

在最後的1個月裡，獸醫團隊們透過餵食牛肉、施藥、每天打點滴補充營養等治療，都無法緩解老虎來福的症狀與痛苦，經獸醫團隊於去年12月19日評估，以現今醫學技術並無法讓來福恢復健康的情形，不忍來福繼續受苦，基於人道考量，建議施以安樂死。

動物園雖萬般不願且不捨，仍只得依循醫療專業建議於去年12月22日上午9時進行人道處理，讓來福在麻醉中長眠，送走陪伴大家多年的老朋友「來福」。

園長楊礎遠指出，2005年於六福村出生的孟加拉虎「來福」去年即滿17歲，出生後就來到了新竹市立動物園成為孩子們最愛的動物明星。一般野外生活的老虎壽命為8至10年，人為圈養的情況則能拉長到約15年。

去年4月底開始有代謝變差、關節退化等明顯老化的狀況，且食慾不振、移動遲緩，5月初在六福村協助下，動物園獸醫團隊為來福麻醉進行全身檢查，包括照超音波、抽血、尿檢，檢查腹腔時發現有腹水故抽腹水採檢，也進行了輸液補充營養，並給予來福抗生素、鐵劑、營養針。

檢查結束後獸醫與保育員為來福安排新食譜與給藥，停止肝臟類的餵食並補充營養品，為了確保來福有確實服藥，特別使用厚度足夠的牛肉劃開塞入藥品，1口1口的在保育員鼓勵下讓來福服用。

在每日的照護下，來福情況稍有好轉，但9月中開始出現後腿無力，無法撐起尾巴，行動顯得吃力，研判後肢患有退化性關節炎，直至11 月初情況再度惡化，精神不好、食慾不佳且長時間倒臥，來福的狀況在獸醫團隊診斷下判定為正常的老化現象。

11月中旬開始，獸醫每天輸液打點滴且每日打皮下注射消炎止痛藥、鐵劑、維他命、抗生素及護肝的藥物，口服補充關節保養品，在獸醫與保育員費心的照護下，無奈來福的老化症狀不可逆，難以有品質的自主生活，經獸醫團隊評估，不忍老虎繼續受苦，基於人道考量，建議施以安樂死。