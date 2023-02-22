醫療糾紛的新聞時常躍上版面，如何維繫好醫病關係對醫護人員來說是門不簡單的功課。近日一段影片在微博瘋傳，獸醫院一名貓患者突然向獸醫使出「喵喵拳」，隨後展開激烈扭打，整個過程都被監視器拍攝下來，網友們看到影片都忍不住笑了出來，紛紛跳出來幫獸醫說話，「我看到了！是病患先動手的。」

大陸獸醫師「寵愛寵物的楊醫生」近日分享一段影片，拍攝於四川成都一間獸醫院，從畫面中可以看到，一隻貓咪原本側躺在獸醫面前的桌子上，卻突然起身向獸醫使出「喵喵拳」，獸醫無故被攻擊先是愣了一下，乖乖伸出右手給貓咪打，回過神以後開始反擊，主動拍打貓咪的背部，隨後雙方展開激烈的「扭打」，直到獸醫忍不住笑了出來才終於結束。

影片曝光後，許多網友都覺得十分逗趣可愛，紛紛笑說，「現在的醫病關係這麼緊張嗎？都直接動手了」、「可怕的醫病糾紛現場」、「醫生看起來遇到過不少這樣的患者，深得喵喵拳真傳」、「我看到了，是病患先動的手」、「震驚！某醫院女醫生與患者大打出手」、「以前裡家養的那隻貓我也跟牠這樣打過，覺得牠就像個拳擊手一樣」。