肉販磨刀時發出急速響亮的霍霍聲響，總讓人聽了狂起雞皮疙瘩，不過網路上近日卻流傳一段影片，壓迫感直衝天際。大陸山東一名飼育員日前備餐時，園內老虎似乎等不及放飯，竟然在一旁露出尖牙，對著鋼板不斷來回磨牙，讓女飼育員忍不住直呼「別吃我啊！」

綜合陸媒報導，山東省濰坊市一間動物園的女員工近日上傳一段影片，畫面中可見，當時她正準備給老虎備餐，沒想到下秒卻突然出現磨刀般的霍霍聲響，定睛一看竟然是老虎正在磨牙，加上老虎磨牙的地方正好是展區內的鋼板，且距離攝影鏡頭很近，因此壓迫感特別強烈。

女飼育員見狀忍不住打趣對著老虎喊話，「能不能不要見了我就磨牙，這樣我壓力很大…」但老虎依舊不為所動，瞇著眼睛繼續磨牙，讓她忍不住打趣直呼「別吃我啊！」

影片曝光後網友也看傻了，紛紛留言回應「原來這就是大貓磨牙的聲音，第一次聽到」、「磨牙太有壓迫感了」、「靠得太近了，我有點害怕」、「沒看畫面我以為是屠夫正在磨刀」。