美國總統拜登證實罹患皮膚癌中的基底細胞癌，成大醫院皮膚學醫師何英右表示，基底細胞癌在皮膚癌中發生率最高，常見於60歲以上，身體長時間暴露在陽光且沒有防曬的區域，提醒若皮膚出現5種痣，包括不對稱的痣、顏色黑灰或粉色、表面不規則隆起、痣直徑超過0.6公分以上等，要小心可能是癌。

何英右在成大醫院臉書指出，基底細胞癌為皮膚癌中最常見的癌症，常見在60歲以上病人，年紀越大發生機率越高，一開始可能是小顆結節或慢性傷口，部分病人也可能出現色素性結節或紅疹、紅斑，且病灶會慢慢增長；因為通常沒有症狀或只有微微癢或疼痛，大部分病人一開始都會忽視，等長大到一定程度才會就醫。

何英右表示，基底細胞癌常發生在身體會暴露在陽光下的區域，如頭頸部、手背及前臂等處，身體任何地方的皮膚都可能會長。常見的危險因子包括長時間的陽光暴露且沒有防曬、皮膚癌家族病史、有重金屬（砷）的攝取或喝深井水、曾接受放射線暴露或本身有免疫缺乏。雖然經手術切除治癒率高達99%，但仍有基底細胞癌病人5年內在別的地方長出新病灶，且發生率高達36-50%。除了平時防曬，也建議固定回門診追蹤。

皮膚科醫師鍾佩宜過去也在臉書表示，基底細胞癌較常見的症狀為出現黑灰、粉色、肉色的痣，合併血管增生或隆起，少數人會皮膚凹陷、萎縮、容易破皮出血，一不小心就會被忽略，並分享辨識皮膚癌的「ABCDE」自我檢查法，分別為以下5種痣：

A（Asymmetry）痣的外觀是否出現不對稱性。

B（Border）邊緣是否呈現不規則或模糊不清的現象。

C（Color）色調上是否呈現不均勻或深淺不一。

D（Diameter）大小是否超過0.6公分以上或有變大的情形。

E（Elevation）表面是否有不規則的隆起現象。

鍾佩宜表示，如果皮膚出現以上症狀，應立即就醫並進一步切片檢查。