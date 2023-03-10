疫情逐漸趨緩，指揮中心宣布，3月20日起鬆綁部分防疫規定，包括輕症或無症狀患者免隔離與通報，不過，高風險的族群包括65歲以上長者、慢性病患者及孕婦等，快篩陽以後仍須通報。至於一般人快篩陽該怎麼辦，《中時新聞網》整理出防疫新制的常見7大問題供民眾參考。

一、確診者什麼時候開始可免隔離？

3月20日起輕症或無症狀者驗出陽性，免通報也免隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，而自主管理期間快篩陰，或距發病日／陽性日達10天則無需採檢。

0＋N自主管理指引。（圖／指揮中心提供）

二、確診以後出現哪些症狀快就醫？

確診出現8症狀請盡速就醫，包括喘／呼吸困難；持續胸痛或胸悶；意識不清；皮膚、嘴唇或趾甲床發青；無法進食／喝水或服藥；過去24小時無尿或尿量顯著減少；收縮壓＜90mmHg；無發燒但心跳＞100次／分鐘。

三、新制上路哪些人快篩陽要就醫？

擁有重症高風險因子的民眾，包括65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等，於快篩陽性後請儘速就醫。

四、新制上路確診以後可以出門嗎？

新制上路以後，確診輕症免隔離，但自主健康管理期間，若有症狀就在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解後可安心外出，不過在外出時，請全程佩戴口罩。

五、3／20起哪些防疫措施將取消？

新制上路將取消7項防疫措施，包括輕症隔離、隔離通知書開立、確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0＋7）、輕症通報或提供確診數位證明、確診者簡訊或自主疫調回報、居家照護遠距諮詢以及確診死亡個案遺體盡速火化。

防疫新制3月30日上路。（圖／指揮中心提供）

六、3／20起哪些防疫措施將維持？

新制上路仍繼續維持的防疫措施有5項，包括公費口服抗病毒藥物、公費清冠一號、住院需探適當防護措施、住院者開立隔離治療通知書，至於喪葬方面的死亡喪葬慰問金及關懷金部分則調整適用對象。

七、新制上路以後確診該怎麼請假？

羅一鈞表示，3月20日起確診輕症的請假依據，建議採認快篩證明，也就是不需再經由醫師認定，只要憑快篩陽性證明就可請假。