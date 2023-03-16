國內3月日起將實施輕症個案免管理、免通報新制，逐漸回歸正常生活。中央流行疫情指揮中心今表示，為配合新制上路，社交距離APP也同步進行轉型改版，3月27日起將停止「每日接觸狀況」及「確診者上傳隨機ID」功能，並新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」訊息推播功能。

另一方面，指揮中心2月27日起取消住宿式機構工作人員定期快篩，在2月20日至26日當周，工作人員陽性率為0.4％，住民為1％。2月27日至3月5日間，住民陽性率降至0.9％，過去一周（3月6日至12日）則進一步降至0.7％。發言人羅一鈞表示，住民定期快篩政策會持續到3月31日，待評估後，預計會在下周宣布是否延長實施。

社交距離APP新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」推播功能。(指揮中心提供)

指揮中心指出，社交距離APP改版後，民眾可透過平台即時推播防疫相關訊息，強化防疫政策的有效性。另各社群媒體流傳不實疫情消息時，一經政府機關查證，亦可透過推播澄清資訊直達使用者，增強防疫韌性。

目前「臺灣社交距離APP」在Google Play平台，已於今年3月6日改版上架，版本號為3.0.1；App Store平台於今年2月28日改版上架，版本號為3.0.0，歡迎民眾踴躍下載使用。

指揮中心呼籲民眾維持個人衛生好習慣，勤洗手、保持社交距離，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全，並籲全民踴躍接種疫苗，提升自身群體免疫保護力，共同邁向疫後新生活。