行政院長陳建仁22日接見「台英國會小組」訪問團，他感謝對方多年來的支持台灣參加國際組織，並台英雙邊關係；小組主席史都華（Bob Stewart）強調，英國國會將繼續堅定支持台灣，儘管因為政治因素可能無法正式承認台灣，但他認為，台灣作為具民主主權的國家，人民有權決定自己的未來。

陳建仁上午在政委羅秉成、外交部次長李淳、國防部副部長王信龍、經濟部次長陳正祺、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）陪同下，於行政院接見台英國會小組主席史都華一行人，感謝團隊不辭千里而來的情誼，獻上敬意和感謝。

陳建仁致詞時表示，多年來，台英小組一直堅定支持台灣參加國際組織，並加強台英雙邊關係，相關努力台灣民眾有目共睹，政府也非常珍惜。台英擁有相互尊重與合作的關係，且具民主、法治及人權的共同價值觀，向來致力於促進國際貿易與國際合作，雙方因此擁有長久而緊密的關係。

陳建仁表示，台灣作為印太地區充滿活力的民主國家，雖然當前面臨許多挑戰，但仍堅守核心價值與捍衛主權，而台灣與英國的緊密夥伴關係，對於維持區域和平與穩定更是至關重要。他也感謝英國一直對台灣的堅定支持，期待未來繼續為兩國繁榮攜手努力。

史都華表示，英國花了800年才發展出民主，台灣卻只經過30年就有目前的蓬勃的民主成就，在經濟學人的民主指數中，台灣的排名比英國更前面，堪稱東亞、太平洋區域的民主模範，是區域的民主燈塔，且是快樂指數相當高的國家，每個人臉上都掛著滿滿微笑。

史都華強調，英國國會將繼續堅定支持台灣，當台灣最堅定的友人，儘管因為政治因素可能無法正式承認台灣，但英國國會議員都認為，台灣是個民主的主權國家，人民有權決定自己的未來，民族自決在英國是重要基石，希望這樣的精神能擴及其他國家。