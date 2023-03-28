52歲「戲劇女神」張庭和「台灣第一小生」林瑞陽2010年結婚，育有一女一子，如今大女兒Angela已經13歲，過去常被嫌沒遺傳到媽媽美貌的她，最近在社群網站上傳一支跟同學的熱舞影片，可見外型纖瘦的Angela留著一頭黑色長髮，穿中空裝露出小蠻腰，舉手投足間開始有張庭的神韻，引來網友驚讚：「長得越來越像媽媽」、「女大十八變」。

張庭和林瑞陽近年將重心移到大陸，經營房地產和保養電商平台事業，傳聞累積了1200億身家，還一度榮登當地的繳稅王，未料2021年底因涉嫌傳銷遭查，一度遭凍結88.8億元台幣資產，該案去年11月在石家莊開聽證會，結果暫未出爐，張庭曾發聲強調「相信祖國」，林瑞陽今年2月則是被拍到現身台灣探望親人。

張庭曾曬出和女兒Angela合影。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭和林瑞陽過去常在微博分享家庭趣事，也常分享和女兒Angela的同框照片，此舉卻讓Angela遭受攻擊，甚至被封為「最醜星二代」，還有毒舌網友勸她去整形，張庭則在經營的品牌帳號上傳一段影片，內容是年紀小小的Angela崩潰問她：「為什麼我要生在名人家庭？」、「為什麼我要成為妳的女兒？」，語氣讓人聽了相當心酸。

13歲的Angela最近曬出熱舞影片。（圖／取自新浪娛樂）

就在張庭的不斷開導下，不久後她再度上傳一支影片，可見Angela已經打起精神振作起來，邊吃東西態度輕鬆反問酸民：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯的！」張庭反問：「那妳靠啥？」Angela妙回：「靠嘴唄，還用問嗎？」張庭則笑說：「我女兒比我明智，靠臉吃飯真的會餓」，一家人大展高EQ。而最近Angela上傳一支影片，可見她和上海國際貴族學校的同學一起熱舞，傳聞該學校的學費一年要價約33萬人民幣（約145萬台幣），Angela自信跳舞的模樣引來網友讚越來越美麗，紛紛說：「跟張庭越來越像，女明星的樣子出來了」。