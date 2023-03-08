大陸男星黃曉明與女神Angelababy（baby，楊穎）在2022年初結束近7年婚姻，沒多久黃曉明就被爆出熱戀千億白富美葉珂，還被揪出各種約會細節，但雙方從未正面回應戀情。黃曉明今（8日）分享與家人相處的影片，有眼尖網友發現他家中的餐具，與葉珂曬出家宴照片的盤子是同款式，黃曉明早就帶葉珂見家長傳聞不脛而走。

黃曉明38婦女節時特地在微博發文，祝天下所有女性朋友們節日快樂，上傳一段15秒的影片，畫面中是黃曉明的母親、祖母和他們的合照，看得出黃曉明幾乎不缺席陪家人的時光。

黃曉明與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。（圖／摘自黃曉明微博、摘自葉珂微博）

其中一張黃曉明與母親的合照，他的母親手上端的盤子款式相當華麗，有眼尖網友發現與葉珂在2月元宵節時，家宴上的吃湯圓的盤子款式一模一樣，立刻掀起網友熱烈討論，推敲今年過年時黃曉明已經帶葉珂回家見家長，更紛紛直言「該不會好事近了吧」。

不過，有不少網友也理性地分析，「或許只是湊巧呢？盤子同款式也滿常見的」、「離婚找下一任很正常，沒啥好質疑人家的，而且對方還是白富美」。其實不久前黃曉明還因為無名指戴婚戒，被指出跟Angelababy要復合，但雙方都不理會外界流言，各自專心在各自的事業上。