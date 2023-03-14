新北一名陳姓男子欲求前女友復合，便在她的生活區域附近徘徊、6度尾隨對方，還把護身符放在她的機車置物籃，甚至傳訊恐嚇：「好想爬窗戶進去，把你嘴巴摀住強姦妳」，嚇得前女友報警處理；法官依犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役50日，得易科罰金。

據判決書指出，陳男與女子為前男女朋友關係，陳男欲與前女友複合，去年5月22日至同年6月17日間，6度尾隨前女友，還把護身符放在她的機車置物欄，甚至拿強力膠灌入前女友租賃的夾娃娃機並對監視器做挑釁動作。

不僅如此，陳男更以不同通訊軟體傳送文字及語音訊息，恫稱：「如果不當朋友，在路邊巧遇可以打你嗎」、「超想上去偷襲你的啦，好想爬窗戶進去喔，然後把你嘴巴摀住強姦妳」，致前女友心生畏懼，報警處理。

法官審酌陳男為求與前女友復合，未顧及尊重對方意願，為達目的竟接續以文字、語音訊息恐嚇前女友，並於在她的生活區域附近徘徊，致其心生畏懼並影響日常生活，陳男欠缺理智行事，所為實屬不該；法官考量其犯後坦承犯行，態度尚可，且無前科紀錄，依犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役50日，得易科罰金。