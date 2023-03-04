男星曹佑寧與女星王淨才剛大方認愛，王淨就透露有身邊有「綠茶（婊）」約她的髮型師或化妝師問私事，導致眾多網友懷疑該「綠茶」是指曹佑寧的前女友、網紅鍾蕙羽。意外被點名的鍾蕙羽也發表長文回應網友，呼籲請適可而止，怎料，昨（3）日再發文表示已赴派出所報案，對於此事不再容忍。

鍾蕙羽2日一連貼出3篇IG限時動態表示，雖然展開了新的生活，但所有事依然會找上她，讓她無奈又生氣，也指出2年來一直受到各個論壇的網友霸凌，呼籲網友們不要再冠上一些莫須有的罪名，適可而止就好。

然而，鍾蕙羽昨（3）日晚間到松山派出所報案，並在IG貼出受理案件證明單，報案內容顯示：「報案人遭網友妨害名譽，故至本所報案。」她也在照片下留言：「這些事情已嚴重影響到我的身心靈、家人以及我的私生活，已截圖報案處理。」

不過此次事件要從王淨在IG與粉絲互動說起，當時她與網友玩「誰是魔鬼」的填空遊戲，結果一名網友回答：「綠茶（婊）」，王淨回覆：「在此呼籲大家要尊重別人的隱私喔，不要特地約別人的髮型師或化妝師問私事啦！」導致網友紛紛將瞄頭指向鍾蕙羽，加劇此事的發生。

至於大家好奇的「綠茶」到底是誰？根據《NOWnews今日新聞》報導，王淨經紀人回應：「主要是得知對方長期造成身邊工作人員的困擾，而有情緒發言。謝謝大家的關心，日後我們會更加注意自己在平台的發文，也請大家不要再做過多的文字聯想。」

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