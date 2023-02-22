曹佑寧與王淨爆出熱戀，今（22日）出席精品香氛一日店長活動，曹佑寧受訪時坦言跟王淨戀愛中，「現在挺好的，我們剛開始，謝謝大家的關心」。他說2人有共同的朋友是拳擊教練，他也趁機誇獎王淨，「她活潑大方，是一起打拳的好友」。

周刊今日報導25歲的王淨有意閃婚曹佑寧，曹佑寧稍早表示有看到新聞，「不知道怎麼有這個傳言，希望大家關心我們工作，可以看她的電影《關於我和鬼成為家人的那件事」，藉機幫女友宣傳電影，他也強調目前沒有閃婚的念頭，好消息會跟大家説嗎？他笑說可能吧。

2人何時戀愛，曹佑寧說愛情剛萌芽沒有多久，也沒有誰追誰，是自然而然的交往，被問到最喜歡王淨的地方，他笑說，最喜王淨的直接和落落大方；2人交往後屢被偷拍，他表示其實沒想過要特別高調或低調，就是正常生活。

剛與王淨結束日本旅行的他，今天活動場上屢被主持人容嘉追問是不是喜歡皮膚白、喜歡旅行、吃到不如預期食物會不開心的女生時，曹佑寧都露出害羞笑容。

白色情人節將到，曹佑寧也被問到是否注重另一半香味，他馬上露出害羞笑容，表示最喜歡品牌的「晨曦茉莉」，表示最符合女友王淨，眾人聽後也虧說這是「王淨香」；談到理想型，他表示喜歡活潑、大方、熱愛生活、自然率真的女生，每一條件都跟王淨符合。