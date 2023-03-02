天后王菲和謝霆鋒各自結束一段婚姻後，2014年上演世紀大復合，王菲去年底被拍在餐廳門口痛哭，遭質疑是否情變，但近日王菲私人IG照片流出，可見她幫謝霆鋒塗上泥漿面膜，男方露出無奈笑容，間接說明兩人感情未變。但說到情事，最近有網友挖出過去王菲上陶晶瑩節目時，看到自己當年和謝霆鋒的牽手畫面，一向低調的王菲也難得露出微笑，還帥氣回應了當時來龍去脈。

今(2日)《新浪娛樂》挖出王菲過去上陶晶瑩節目的畫面，可見陶晶瑩本來一臉嚴肅介紹：「我們先來看看這則新聞的畫面」，未料下秒竟播出了兩人當年在王家衛電影《花樣年華》慶功宴後「世紀牽手」的畫面，陶晶瑩接著笑說：「我們看到這個女主角非常的開心，手掛在一起了，笑的呢！是！不好意思我們趕快回到主播檯」，接著開玩笑說播錯畫面。

王菲見此大笑說：「少來這套！還說播錯，根本就是故意的，不過我不介意」，下秒露出幸福笑容，讓全場鬆了口氣開心大笑，陶晶瑩補充說：「還好妳有補最後一句，不然我們要被妳歌迷罵了」，並小心地問：「那時候看起來好甜蜜啊？很高興？」王菲則帥氣說：「確實甜蜜啊！不是什麼看起來」。

王菲後來回憶當晚其實不知道媒體在外面等，「是有人告訴他們我們會從後門出來」，攝影記者才全擠到後門等拍他們的畫面，王菲更暗示自己知道是誰爆料，「（但）我不想說是誰」，是有人先走到前門出去，預告：「他們（指王菲和謝霆鋒）等下一會兒會從後門出來啊！」可見過去王菲面對鏡頭大方聊情事的態度相當可愛，網友回應說：「一貫真實不做作的菲姐」、「好喜歡菲姐實話實說」、「陶晶瑩膽子好大，直接上手給王菲整理頭髮」、「王菲每一任都是坦蕩盪承認的」。