羅志祥8日化身龍鳳胎妹妹「朱碧石」出席香氛品牌活動，粗估吸金上百萬元。羅志祥2020年與大陸網紅周揚青宣布分手後，2人各自近況仍吸引大批網友熱議，但日前有傳出羅志祥、周揚青疑似復合傳聞。

對此，被問及有看到網路上與周揚青復合消息？羅志祥僅以「朱碧石」身份瞪大眼睛妙回：「我不知道耶！」更幽默喊說：「今天問我的問題！」問到是否會祝福哥哥交女朋友，她笑說，他照顧我都來不及了，我的媽呀！

朱碧石去年推出洗腦神曲〈買冬瓜〉造成轟動，今日透露將推出新歌，敬請期待，團隊替朱碧石打造6套華服，目前曝光粉紅、粉藍色連身裙，今日穿粉藍色被誇讚像是真人版Elsa，笑說：「我還有4套沒曝光。」朱碧石有望開唱？她賣關子說：「不知道，不能說，就代表會有。」自虧目前只有3首歌，演唱會時間很短，門票根本不值得買，至於「哥哥」羅志祥的演唱會有小巨蛋返場計劃？羅志祥經紀人小霜語帶保留，只說近期會公布。