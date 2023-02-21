創作歌手「一隻魚」（YU）新單曲〈秋天的第一杯奶茶〉邀請桃猿樂天棒球隊的應援團長Rina謝艾娜合唱並擔任MV女主角，也是2人第二次的合作；YU談到創作的靈感，來自於令人感到蕭瑟、寂寞的秋天，「但是這時來一杯熱呼呼的奶茶，會讓整個秋冬變得不再孤獨寂寞，溫暖心跟胃」；浪漫的他提到曲名，笑說：「天氣變冷了，誰給了妳第一杯奶茶，我想那應該就是真情！」並提到人人說春天是戀愛的季節，「那我覺得秋天就是溫暖的代表」。

一隻魚邀Rina謝艾娜合唱並擔任新歌MV女主角。（隻魚工作室提供）

MV致敬他很喜歡的《海派甜心》冠軍劇集，YU表示是當時讀書時很喜愛的一齣戲，在MV中他也做了男主角羅志祥（小豬）的造型，從鍋蓋頭搖身一秒變為型男，Rina也致敬女主角楊丞琳，有特殊的打扮！被問兩人會像劇中主角來電嗎？「一隻魚」和Rina兩人常常抬槓，偶而約出來吃飯談心，被問是否來電，Rina說：「他眼中只有音樂，不可能的啦！」軟性打槍「一隻魚」，YU則笑說：「自己真的為了音樂，好像可以什麼都不要！」

「一隻魚」過年期間不小心「二確」，他提到2次確診都是「喉」如刀割，連吞口水都像刀刮過一樣，身為歌手的他，非常重視這個問題，也徵詢醫師和朋友的意見，有看中醫在調理身體，「目前喉嚨已恢復七七八八，但還是非常小心不要感冒，別再讓聲帶雪上加霜，就快要恢復原貌」，他也希望藉這首新歌，在疫情逐漸緩解的時候帶給大家一些甜蜜能量。