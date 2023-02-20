1金門女子在「提提研」網路官網消費購買面膜，遭以「解除分期付款」詐騙近10萬元。(圖／警方提供)

詐騙集團已行騙10餘年的老梗「解除分期付款」又有民眾上當受騙！一位居住在金門金湖地區的女子，在「提提研」網路官網消費購買面膜，隨後接獲佯稱該官網客服來電，表示該公司網路系統遭駭客入侵，消費紀錄可能會重複扣款，要求女子利用網路銀行轉帳到指定銀行才能解除扣款，該女依指示匯款近10萬元後驚覺遭詐騙報案，為時已晚。

警方指出，詐騙集團因掌握民眾購物資訊，再搭配假冒網購業者及銀行行員角色扮演，常使民眾一時不察落入圈套，經統計2022年金門縣就有70件民眾遭此手法詐騙案，其中學生29件，占比41％，警方提醒有網購習慣民眾接到不明來電，要提高警覺，小心查證，以免被騙。

據警方指出，這位居住在金門金湖地區的女子，在「提提研」網路官網消費新臺幣(下同)1000元購買面膜，隨後於日前接獲詐騙集團佯稱該官網客服來電，表示該公司網路系統遭駭客入侵，消費紀錄可能會重複扣款，要與該女確認匯款機制有無錯誤，隨即又接到假冒中國信託客服來電，要求她利用網路銀行轉帳到指定銀行才能解除扣款，該女子依指示匯款9萬9971元後，對方持續要求匯款，才驚覺遭詐騙，並向金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局長陳科宏表示，解除付款詐騙手法，因詐騙集團透過駭客入侵購物網站，取得被害人購物資料，再透過境外機房竄改來電(手機號碼前面會顯示＋號)而與被害人取得聯繫，因掌握被害人購物明細，且來電顯示也是銀行電話號碼，所以能輕易取信被害人而詐騙得逞。提醒民眾，任何指稱「至ATM(含網路)操作，以解除付款」說詞，必屬詐騙，千萬不可聽信操作。