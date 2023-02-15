大胃王小慧日前參加日本岩手縣花卷市舉辦第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，於個人賽女子組中獲得第2名的成績，消息一出也讓台灣粉絲相當興奮，「元祖一口麵全日本大會」由岩手縣花卷觀光協會主辦，岩手電視台轉播，大胃王小慧前往日本除了參加「一口麵」比賽，也登上岩手電視台LIVE節目，直接現場轉播「台灣大胃王小慧吃爆電視台員工餐廳」的畫面，非常新奇，也讓現場主播驚呼大胃王的食力。

大胃王小慧吃爆岩手電視台員工餐廳。(緯來提供)

第一次到國外上當地電視台，小慧分享：「真的特別緊張，但是主播跟工作人員都對我非常好，是一個很棒的經歷，能吃到岩手電視台員工餐廳的美食真的很幸福，有咖哩豬排、唐揚雞丼、冷麵、炒飯等，吃了快五公斤，每樣都便宜又好吃。」也是第一次去日本的小慧，提到日本美食眼睛都亮了：「真的是每樣都超級好吃，連便利商店的東西也都好好吃，大部分的食物吃起來都甜甜的正合我胃，像是生魚片、盛岡冷麵，尤其是松葉蟹腳無敵鮮嫩，沒看過這麼大隻的蟹腳，肉又多又嫩，下次去日本一定還要再吃。」

此行的日本行程，小慧除了體驗雪上活動、花卷溫泉及採草莓等活動，也到東京和日本知名大胃女王Angela佐藤一起大啖豬排，小慧興奮表示：「以前看火力全開大胃王的時候就超喜歡Angela佐藤，從來沒想過有一天可以跟她在東京見面吃巨無霸美食，真的好像在做夢。」小慧立刻送上她最愛的食物髮夾，Angela佐藤開心地馬上戴上，也分享她為了見台灣大胃王小慧，清晨就從北海道特別搭國內線飛到東京，成就了2個大胃王相聚時刻。