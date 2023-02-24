宮崎駿動畫《神隱少女》中的「無臉男」想必大家都不陌生，不過大陸網站上卻瘋傳一張照片，裡頭的猴子全身長滿黑毛，只有臉是白的，被戲稱是「無臉男猴」，掀起無數網友熱議，如今牠的真實身分也曝光了。

一名大陸網友近日在江蘇南京的紅山森林動物園，拍到一隻長相奇特的猴子，乍看之下像是樹懶，全身擁有濃密的黑色毛髮，但臉卻是白的，意外撞臉《神隱少女》中的「無臉男」。畫面中可見，牠坐在假山上吃水果，加上駝背的模樣，看起來更顯得詭異。

「無臉男猴」的模樣曝光後，不少網友也看傻了，紛紛留言直呼「感覺像是屁股上長了一張臉」、「我看的所有恐怖異形電影都沒有牠嚇人」、「有點理解古人為什麼能編出那麼多優秀的鬼神傳說了，這臉看久了好詭異」。

對此，紅山森林動物園解答，這隻猴子其實是「白面僧面猴」，主要生活在中南美洲的雨林中，以果實、花蜜、昆蟲為主食，且兩性外貌大不同，雄性體黑臉白，像極了無臉男；雌性呈棕色，體型較為嬌小。值得注意的是，牠們動作相當靈活，可在相距達10公尺的樹枝之間跳躍，因此又被稱為「飛猴」。