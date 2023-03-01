中國藍新聞報導，北京動物園工作人員透露，據其了解，目前並未收到旅美大貓熊「丫丫」將提早回中國大陸的消息，仍將按照協定時間4月7日回國。至於是否會延期，工作人員表示並不清楚，「我們當然也是想爭取讓牠早一點回來。」

該工作人員稱，為了迎接丫丫回家，北京動物園已經做好充足準備工作，其中包括配備了經驗豐富的飼養員，並為丫丫提前準備一些食物。針對「丫丫」皮膚病等其他所需要的治療，也在動物園的準備範圍之內。另外，「丫丫」回國後將進行檢疫隔離。

旅美20年大貓熊丫丫歸期已定，北京動物園做足準備。（中國藍新聞）

大陸「潮新聞」報導，連日來，旅美大貓熊「丫丫」一直牽動著大陸海內外網友的心。這兩天，在社交媒體看到，有網友曬出當天前往美國孟菲斯動物園看望「丫丫」的視訊，視訊中稱「丫丫」精神狀態看起來挺好，食慾也不錯，其所處室內環境衛生情況有所改善。

潮新聞報導，由於「丫丫」歸屬於北京動物園，北京動物園工作人員1日透露了「丫丫」的歸國日期、飼養照護等最新進展。此外，目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，並做好了相關準備工作。

潮新聞報導，從2月26日中國動物園協會官網了解到，赴美專家組現場察看了大貓熊「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。專家評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，其食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。中國動物園協會稱中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大貓熊「丫丫」回國。

北京動物園工作人員說，據了解，目前並未收到「丫丫」將提早回國的消息，仍將按照協定時間4月7日回國。至於是否會延期，工作人員表示並不清楚，「我們當然也是想爭取讓牠早一點回來。」

工作人員稱，為了迎接「丫丫」回家，北京動物園已經做好充足準備工作，其中包括配備了經驗豐富的飼養員，並為「丫丫」提前準備一些食物。針對「丫丫」皮膚病等其他所需要的治療，也在動物園的準備範圍之內。

此外，「丫丫」回國後將進行檢疫隔離。「我們現在已經確定了檢疫場所，可以關注一下相關公告。」工作人員稱在隔離期結束後，「丫丫」會回到北京動物園休養。

那麼，「丫丫」回國後是否會直接「退休」，北京動物園後續將如何安排「丫丫」？工作人員表示，「丫丫」到園後，將對其做一個全方面的體檢，根據牠身體的情況，再具體事情具體分析。

北京動物園工作人員多次強調，北京動物園方肯定會盡最大的努力照顧好「丫丫」，對於「丫丫」在美國孟菲斯的情況，他們一直以發函方式與中國動物園協會溝通。