彰化縣政府推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為打造彰化縣成為友善動物城巿，推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列，22日上午彰化師範大學寶山校區帕司Pass café成立彰化縣第1家取得友善寵物空間認證，縣長王惠美鼓舞迎願意支持這次活動的各行各業商家、機關團體盡早申請。

王惠美指出，少子化已是國安問題，但毛小孩不斷增加，彰化縣目前登錄在案有10萬多隻，在 2018年，農委會統計本縣流浪犬有16473隻，在推動遊蕩犬管理精進措施後的降至2020年為9168隻，減少比率達44.35％，降低人犬衝突，2021年TNVR目標1500隻，達到了1700隻，2022年TNVR目標1700隻，達到1900隻，今年TNVR目標設定在2200隻，希望不只是達標並達成更多，解決流浪犬問題。

彰化縣政府推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列。（吳敏菁攝）

王惠美表示，民眾把毛小孩當成自己的小孩在愛護，不過現今商店仍是不開放毛小孩進入，因此縣府招募彰化縣友善寵物空間，但也提醒民眾，毛小孩仍要有規矩及禮儀，希望民眾把毛小孩教好，希望有更多店家加入友善寵物空間的行列，讓民眾、毛孩與商家共創三贏。會持續協助尋找更多適當空間，創造多贏，打造彰化縣成為友善寵物的幸福城市。

彰化縣寵物服務員職業工會前理事長陳任冠表示，感謝彰化縣政府對寵物及毛小孩們的大力支持，讓牠們有更多的空間跟主人快樂的來遊玩，彰化縣寵物服務員職業工會已跟動防所配合推動寵物禮儀教育訓練，如有寵物有禮儀訓練的問題，歡迎大家詢問寵物服務員職業工會或上網搜尋銘冠護衛犬培訓中心。

彰化縣政府推行「彰化縣友善寵物空間標章」認證申請，招募各行各業商家、機關團體申請加入友善寵物店家行列。（吳敏菁攝）

彰化縣動物防疫所表示，這次招募的對象包含所有設址在彰化縣的機關團體、民間餐飲、遊樂地點、公共場所及營運範圍涵蓋彰化縣轄的交通設施等業者，如願意開放飼主在遵守好「主人公約」條件下，可以帶毛孩入店消費，用餐、購物、搭乘及活動；甚至願意主動提供毛孩專用設備、服務和優惠，並協助相關寵物教養觀念宣導者，即可申請認證為「彰化縣友善寵物空間」店家。