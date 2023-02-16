玻利維亞近日發生一起讓人哭笑不得的越獄事件，一名男子因犯下殺人罪被判刑入獄15年，未料日前他卻突發奇想，偽裝成一隻綿羊越獄，不過他彆腳的裝扮很快就被獄警識破，最終被抓回監獄中，越獄計劃宣告失敗。

Bolivian convict tries to escape max security prison disguised as a SHEEP https://t.co/YAyFQkxuGf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2023

根據《紐約郵報》報導，玻利維亞男子迪亞茲（José Luis Callisaya Diaz）因犯下殺人罪被判刑15年，並關押在拉巴斯（La Paz）最大的監獄「聖佩德羅監獄」（San Pedro Prison）。2月4日，獄警巡邏時發現迪亞茲不在牢房內，緊急搜尋後發現他已經偷偷通過安檢，翻越監獄圍牆到達外面的草原上。

獄警發現迪亞茲時，他上半身穿白色羊毛外套，下半身穿牛仔褲，整個人趴在地上爬行，似乎是想藉昏暗的天色來偽裝成一隻羊，但他彆腳的裝扮很快就被識破。獄警指出，迪亞茲當時認為寒冷的天氣可以為他的逃跑計劃提供掩護，未料還是被眼尖的獄警發現，最終被抓回監獄中。

典獄長林皮亞斯（Juan Carlos Limpias）也證實此事，並通知玻利維亞民眾，獄方已經成功阻止殺人犯迪亞茲的越獄行動，並且相關部門已經下令，對迪亞茲採取紀律處分。

2019年阿根廷也發生類似事件，7名囚犯被關在布宜諾斯艾利斯的弗洛倫西亞瓦雷拉監獄（Florencia Varela Penitentiary），並計劃透過地道越獄，他們花費了2天時間挖掘，為了不被發現還小心翼翼用隔板遮擋，不過最後還是被保全人員在例行性安全檢查中抓包，然而保全人員在徹查地道時，驚覺終點竟通往「警犬窩」，出乎意料的結果讓大家都傻眼不已，事後獄方也將他們分別送往不同的監獄中。