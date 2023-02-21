大陸一名88歲老翁在今年1月初過世，臨終前他和相愛64年的妻子告別，妻子卻回答他：「我恨你了。」一句話藏滿對老翁的不捨與悲傷，影片在網路上曝光後，引發網友熱議，許多人看完以後都忍不住紅了眼眶。

根據《九派新聞》報導，內蒙古呼和浩特一名88歲老爺爺在臨終前和83歲的妻子告別，從網路上流傳的影片中可以看到，老爺爺虛弱地躺在床上，而妻子則坐在床邊默默地陪伴著他，老爺爺見狀出聲詢問：「怎麼了妳不作聲？」妻子答道：「我恨你了。」老爺爺回應：「（因為我）要走呀？」

看著妻子悲傷的神情，老爺爺也相當不捨，先伸出手摸摸妻子的額頭，又拍了拍她的肩膀，溫柔地安慰：「妳不要哭啊，我不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了。」妻子聽完還是忍不住掉下眼淚，隨後又問：「你那電動車怎麼辦呀？」老爺爺說：「我給妳留下了啊。」妻子則哽咽回覆：「我什麼都不想要。」

這對老夫妻的家人事後接受訪問，表示爺爺奶奶已經結婚64年，爺爺過世的前一天正好是兩人的結婚紀念日，紀念日當天爺爺還不斷說著，要吃點好吃的作為紀念，沒想到隔天就和妻子天人永隔。

影片曝光後，不少網友都看到紅了眼眶，紛紛留言，「爺爺摸額頭那一瞬間真的看哭了」、「相愛的人來世再做夫妻吧」、「看得我眼淚直流，嗓子瞬間哽咽，生死離別好難受，更何況相愛一輩子的人！」、「其實留下的才難過，我爸爸走了一年多了，每天都在想他」。