美國86歲的老先生贏得內華達州一家妓院的「美好時光通行證」，將與2名女郎運動一夜，並說「是此生中最美好的一天」，然而卻在出發前的牛排大餐不幸噎死，終究沒有成行。剩下來的美好通行證，只能由孫子替補上陣。

今日美國(UsaToday)報導，外號「鳥王」的美國廣播主持人霍華史登(Howard Stern)的節目是出了名的百無禁忌，甚至包括長輩的性生活，他有一個活動是「慰撫爺爺」(Get My Grandpa Laid)，也就是提供老人家一夜風流的特許券。一名伊利諾州的孝順的孫子艾德，幫自己86歲的爺爺強尼‧奧里斯 (Johnny Orris)報名這個活動，而且成功獲得3P風流大獎。老爺爺在得知孫子的孝心後相當興奮，表示自己一定會全力以赴，好好享受這難得的艷福。

或許是想在上陣前補補身子，祖孫在前往月光小兔山莊(Moonlite Bunny Ranch)妓院前先去吃牛排大餐，遺憾的是，人有旦夕禍福，爺爺在吃兩口牛排後不幸噎著，雖然緊急用哈姆立克法搶救，但仍然沒能將挽救回來。

月光小兔山莊老闆霍夫遺憾的說：「這真是本莊歷史上最悲傷的日子之一，老先生身體虛弱，咀嚼困難，終究無法吐出。」

霍夫說，大約三個月前，孫子艾德參加了霍華史都(Howard Stern)的活動，在宣布獲勝後，老先生就挑了卡蕾莎（Caressa Kisses）和凡納蒂（Vanity），並持續與卡蕾莎發郵件，顯然老先生還很有情調的醞釀感情。

霍夫說還說，老先生還表示，已準備10,000 美元的小費，準備在運動完後給卡蕾莎。既然逝者已矣，霍夫說，他們把通行證交給了孫子艾德，而艾德當天晚上就用過了，至於那1萬小費有沒有給就不得而知。

警方的屍檢報告預計將於本週完成，以確定官方死因。

美國內華達州，是唯一一個任何形式的賣春都合法的州，因此活動在此舉行。