孔子是儒家的創始者與代表人物，他的思想對華人圈有極大影響，因此他的後代自然也備受眾人關注。在五代後梁時期曾發生「孔末亂孔」事件，一名外族人孔末將孔家滅族、大膽篡位，最後又被遺留下來的孔子世孫告發，落得悽慘下場。這個故事一直流傳至今，然而孔子世孫的墓誌出土後，卻推翻了眾人對這件事的認知。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，「孔末亂孔」據記載發生在五代時期的後梁，南朝劉宋時期曾規定給曲阜孔家5個家族的人作為「灑掃戶」，也就是專門打掃家裡、維護陵墓的人，而奴僕跟著主人姓，因此這5戶人也全都改為孔姓。

到了後梁，當時天下已經大亂，奴僕中一名叫做孔末的人趁亂夥同一批暴徒，先潛入孔家，把所有的孔家人都殺掉，之後又跑到泗水縣，把正在當地擔任縣令的孔家當家孔光嗣也一併殺害，等於將孔家滅門，最後再裝無辜向官府報告此事，同時稱自己是孔家的後人，應該繼承爵位，順利篡位當上文宣公，並享有官府對孔家的種種優待。

但孔末百密一疏，孔光嗣的兒子孔仁玉剛出生就被帶到娘家撫養，因此逃過死亡的命運，喪父之時他才9個月大。後唐明宗時期，孔仁玉已長大成人，有人向官府告發，稱孔末不是正宗的孔家後代，明宗聽聞派人嚴查，證實孔末竄孔，於是將他和其後代全部殺掉，恢復了孔仁玉的爵位。

然而近代考古出土孔仁玉的墓地，卻發現不一樣的真相。從孔仁玉的墓誌可以得知，他的字「無違」，和故事中提到的「溫如」不同，再者他喪父時年紀9歲，和故事所稱的9個月大有嚴重出入，除此之外，墓誌和當時的正史也都完全沒提及「孔末亂孔」，由此可知這件事的真實性並不高。

但為何這個故事會一直流傳至今呢？是因為元代時期孔子第54代孫孔思晦，在他的著作《孔氏宗支圖記》記載了「孔末亂孔」一事，因此大眾也信以為真。大陸歷史學家趙文坦等人認為，孔思晦把這件事寫在書裡有2個原因，第一就是他也信以為真，畢竟元代和五代之間相差幾百年，難以考證事實；第二則是他覺得有警示作用，因為元代時孔家人口越來越多，政府也給予許多優待，吸引不少外姓人冒充孔家，所以他才寫下故事來警告這些人。