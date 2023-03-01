祕魯一名男子隨身攜帶一個外送保溫袋，引起巡邏員警注意，打開一看裡面竟裝有一具呈現胎兒姿勢的木乃伊，男子透露這具木乃伊是他的「精神女友」，平時都會和木乃伊一起睡覺、照顧它，然而專家鑑定後卻發現，這具木乃伊的性別其實是男的。

綜合外媒報導，祕魯26歲男子胡里奧（Julio Cesar Bermejo）在2月26日和2名友人到位於普諾市的一處廢棄公園喝酒，正好遇到警方巡邏，上前盤查時，警方察覺胡里奧身邊有一個當地外送APP的外送保溫袋，沒想到打開檢查後，竟看到一具呈現胎兒姿勢的木乃伊。

由於木乃伊在祕魯被列為文化遺產，因此保溫袋內的木乃伊已經被扣下，交由文化部保管，而胡里奧也被警方拘留，在調查期間，胡里奧透露這具木乃伊是爸爸留下給他的，家人雖然一度想要將其捐給博物館，但後續因細節談不攏，於是乾脆將木乃伊留下，至今已經超過30年。

胡里奧還說，他將木乃伊取名為「胡安妮塔（Juanita）」，平時都放在他的房間內，和他一起睡覺，而他也會照顧胡安妮塔，胡里奧更稱胡安妮塔就像是他的「精神女友」，被警方盤查當天是因為朋友想看，所以才會帶出門。

不過祕魯文化部專家打破他的幻想，經過鑑定確認木乃伊的性別為男性，年齡落在45歲左右，身高僅151公分，距今有600到800年歷史，專家也開玩笑表示：「木乃伊不應該叫胡安妮塔，而是胡安。」

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