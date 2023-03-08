螺螄粉是大陸的特色美食，曾一度風靡台灣，然而不只現代人愛吃，就連古人也對其食材螺螄愛不釋手，甚至吃出一大片考古遺跡。大陸考古團隊在雲南晉寧的古城村遺址中，發現一處大型貝丘，由大量尾部被敲破的螺螄殼堆積而成，且附近出土的文物，也都是古人食用螺螄時的必須器具。

綜合陸媒報導，大陸國家文物局在今年2月發布重要考古成果，其中位於雲南晉寧的古城村遺址，從2020年以來的考古發掘，揭露出商代晚期到戰國早中期的文化堆積，發現壕溝、護坡、土坑墓、甕棺葬、房址、灰坑、螺殼坑等重要遺跡，並出土陶器、青銅器、玉器、骨器、石器、木器等文化遺物4000多件。

其中最為重要的發現，是保存完整的商周時期環壕聚落，同時這裡也是一處大型湖濱貝丘遺址，由大量尾部被敲破的螺螄殼，與灰土層交替堆疊形成，面積約4.2萬平方公尺，螺螄殼最厚的地方約有6公尺，且仔細觀察可以發現，這些螺螄殼的大小不一、型態各異。

古城村遺址領隊周然朝推測，這些大量的螺螄殼可能是古人經年累月「吃」出來的，在遺址內還出土了骨錐、魚骨、銅錐等器具，應該是古人享用螺螄肉的「專用道具」；除此之外，還挖掘出大量極具特色的陶器，商代以罐、釜、缽為組合，兩周時期以罐、釜、缽、盤、器座為組合，周然朝表示，這些陶器也極有可能是古人食用螺螄肉所使用的「餐具」。