根據環球時報內容，中國大陸正著眼於一條循序漸進、靈活且具差異化的提高退休年齡之路。也就是說，快屆齡退休的民眾，可能只要晚幾個月就可以不需要再工作了。至於年紀較輕的，真正要退休的時間就會再延長個幾年，但會給與適應期與過渡期。

若依照中國大陸目前尚未改變的退休年紀規定，男性達60歲，白領女性55歲，以及藍領女性50歲，是全世界最早可以法定退休的國家之一。中國大陸新任總理李強13日表示，將以嚴格的研究與分析方式，來制定新版退休制度。

中國大陸官方統計，最晚到2035年，60歲與以上人口將從2.8億，增至4億以上，相當於英國與美國目前人口總數。平均餘命已從1960年約44歲，增至2021年78歲，且高於美國。同時，預估最晚到2050年，將在80歲以上。

目前，中國大陸每位退休民眾所需花費的成本，大概是由5位在職工作者所分擔。10年前，此數字是10位。依此類推，2030年4位，2050縮小成僅2位。也就是說，時間愈久，所能負擔退休人士的還在工作人數愈少，這就是人口急遽老化所致。

還有退休金也是另外一個重要的議題，從官方數字來看，中國大陸31個省級地區中，有11個已經出現預算赤字。若依此推估，最晚到了2035年，中國大陸整個退休金系統或將彈盡糧絕。