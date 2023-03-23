美國一名野生動物攝影師日前到公園拍攝夕陽，卻意外目擊鱷魚獵食同類的驚人畫面，只見一隻長約2.4公尺的鱷魚，嘴裡咬著體型較為嬌小的同類，先將牠的脖子折斷、骨頭壓碎，最後分成三段吞下肚，整個過程都被攝影師給記錄下來。
根據《新聞周刊》報導，佛羅里達州的野生動物攝影師芭芭拉（Barbara D'Angelo）日前拜訪完父親，準備返家途中順路到奧蘭多濕地公園（Orlando Wetlands Park）看日落，沒想到竟意外目擊震撼的鱷魚獵食現場。
芭芭拉透露，當時天色逐漸變暗，她正在構思如何拍攝日落照，突然身後傳來水花濺起的聲音，她回頭一看，有一隻長約8英尺（約2.4公尺）的鱷魚站在水邊，揚起頭、嘴裡叼著某個黑黑的東西，仔細觀察才發現是一隻體型較小的鱷魚。
當時芭芭拉距離鱷魚只有10英尺（約3公尺），「我盡可能地站著不動，雙手顫抖、心跳加速。」接著她緩慢地拿起相機，把這幕驚人瞬間記錄下來，「我一直把注意力集中在鱷魚的嘴巴和臉上，牠的眼睛總是盯著我看，我像一棵樹一樣站著不動，這樣牠就不會覺得我是威脅。」
在長達2分鐘的時間裡，鱷魚狂甩、猛擊口中的獵物，先折斷牠的脖子、壓碎牠的骨頭，在嘴裡將小鱷魚折成三段後才將其吞下肚。芭芭拉回到家中整理照片時，仍無法擺脫當時的震撼，「當我回到家，在大螢幕上面看到這些照片時，我又開始顫抖了。」
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