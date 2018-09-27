港主教指梵將放棄與台關係

2018年09月27日 04:11 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

在梵蒂岡和大陸簽署歷史性的主教任命協議後，天主教宗方濟各26日在寫給大陸教徒的信中，敦促他們相信，新協議是為了所有大陸天主教信徒的利益，並強調將貫徹自己「最後任命權」的把關工作。教宗還敦促大陸政府以信任、勇氣和遠見，繼續兩國間的對話。

天主教香港教區榮休主教陳日君昨在香港表示，梵蒂岡與大陸簽署主教任命的臨時協議後，將會放棄與台灣的正式關係。他說，他擔心台灣人民不了解，因為這就像是背叛朋友一般。

據美國之音，在談判了十多年後，梵蒂岡和大陸在上周就主教任命權達成了臨時協議，大陸政府將首次承認教宗對主教的任命權，而梵蒂岡將承認此前由大陸政府自行任命的7位主教。

教宗方濟各25日強調，自己在大陸主教任命上有最終話語權。

在26日的信中，教宗方濟各表示，他了解一些大陸的天主教信徒因為忠誠於他而受到迫害，但他敦促這些信徒相信新協議對大陸所有天主教信徒都有好處。

教宗方濟各還說，大陸信眾應做好公民，但在維護人的尊嚴的時候也要不吝於「提出批評」。

梵陸主教任命協議引發了巨大爭議，支持者認為協議可促進大陸天主教信徒群體的彌合，給此前被迫害的地下教會以保護。批評者認為梵蒂岡出賣了天主教徒的利益。

大陸在過去幾年加強了對宗教組織的控制。從2014年開始，有數百座基督教和天主教的教堂被政府拆除，教眾受到傳喚或驅逐。

對於陸梵關係，大陸外交部26日表示，大陸對改善與梵蒂岡關係始終抱有誠意，希望繼續進行建設性對話。

(中國時報)