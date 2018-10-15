類小兒麻痺 侵襲全美16州

芝加哥一名罹患AFM的兩歲小女孩，正在醫院接受治療。（翻攝自電視畫面）

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中國時報
／綜合報導

一種類似小兒麻痺、名為「急性無力脊髓炎」（acute flaccid myelitis，簡稱AFM）的罕見疾病，今年在美國各地出現，目前全美已有16個州發生這樣的病例，病患多為兒童。AFM的症狀包括手臂或腿部突然無力，眼瞼、面部下垂，以及吞嚥困難或言語不清。這種疾病有可能導致癱瘓，極少數患者會死亡。

本月4日，明尼蘇達州衛生官員宣布，自9月20日以來，該州已有6名兒童罹患AFM。過去，該州每年頂多出現一個病例。除了明尼蘇達州，匹茲堡大學醫學中心（UPMC）兒童醫院宣稱正在診治3個病例；科羅拉多州衛生官員宣布，該州今年已出現14個AFM病例；北伊利諾州自9月以來則已出現10個病例。

根據美國聯邦「疾病控制與預防中心」（CDC）的統計資料，今年元月到9月，全美有16個州出現總共38個確診病例，若加上新近見諸媒體報導的病例，這個數字還會升高。

AFM（又譯急性弛緩性脊髓炎）是一種罕見但嚴重的突發性神經系統疾病，初期症狀與感冒類似，接著患者會出現肢體無力及部分癱瘓情形，AFM通常發生在兒童身上，嚴重者神經系統可能受損並癱瘓。醫學界對致病原因還不清楚，研判最大的可能是腸病毒68（EV-D68）造成的。醫學界擔心，AFM可能具有傳染性，兒童罹患AFM的機率大約是百萬分之一。

(中國時報)

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