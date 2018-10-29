選錯縣市長 苦的是自己

2018年10月29日 04:11 中國時報 黃丙喜

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山造勢晚會捲起5萬人的熱潮，藍營士氣大振；接著民進黨27日在台中舉行大型晚會，蔡總統和行政院長賴清德都到場展現「決戰中台灣」的決心。縣長市選舉進入最後1個月的倒數計時，全台候選人和藍綠陣營都開始卯足全勁、短兵相接。選民對於縣市長的價值到底何在，一定要冷靜做好選前評估，這可是會影響民眾4年幸福的大事。

縣市長的價值在哪？提起這問題就讓人想到蔡總統曾經質問台北市長柯文哲的「台灣價值」。這問題沒有標準答案，但「台灣價值」顯然像是「政治人物」要答的答案，縣市長候選人真正懂得他想管轄的縣市競爭優勢在哪裡，才更符合選民的需求。

筆者認為縣市長的價值應從時間、空間、系統和人等4個面向的宏觀視角來檢視。

就時間而言，短中長期要評估的是，候選人為縣市長的職務所提出的規畫，在不同階段設定的目標是否可行，而不是畫大餅或口惠撒大錢。同時也要參考候選人過去的品德和言行，是否當選後真能言行一致。

就空間而言，主要是面對當前複雜多變的世界和兩岸關係，縣市長候選人是否能夠看清楚該縣市在全球及台灣的舞台上有利的位置，可以優勢卡位，進而能務實地根據縣市的競爭優勢和劣勢拿出讓選民可以安居樂業的施政策略和執行方案。

系統指的是候選人能夠清楚中央和地方的分野，以及在全球、區域和兩岸環境中存在的機會和威脅，而且能夠突破黨派的藩籬，以社會的安定、選民的福祉為目標，放大格局，讓縣市的政務和施政的藍圖能夠順暢地推動。

至於人的部分，所涉的重點則是觀察候選人的心智模式和行事風格，是不是急功近利、唯利是圖和自以為是的政客？還是真正能苦民所苦、利民所利且無私的好地方官？

激情本來就是選舉的特性，隨著選戰越來越激烈，選民可不能以直覺反應和片面視角來選人，畢竟選錯人，到時過苦日子的還是選民自己。選賢與能是知易行難的選擇和判斷，想要翻轉台灣的困局，選民投票前記得做些功課。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)