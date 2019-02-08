《阿拉丁》《花木蘭》選角不踩種族地雷

2019年02月08日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

真人版《阿拉丁》由梅納瑪蘇德（右）與娜歐蜜史考特擔任男女主角。（迪士尼提供）

真人版電影背負了更多影迷的期待，讓迪士尼在選角上不得不十二萬分謹慎，深怕一不小心就毀了「錢」景，尤其當題材牽涉到多元種族。5月24日將在台上映《阿拉丁》全部啟用具中東或阿拉伯血統的演員，除了獻聲神燈精靈的威爾史密斯（Will Smith），即便主角群知名度不高，但至少避開了敏感的「白化」現象。

《阿拉丁》男主角就由出生埃及、在加拿大長大的新銳男星梅納馬蘇德（Mena Massoud）飾演；演出茉莉公主的是25歲英國女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott），她出生於倫敦，母親是烏干達裔印度人、父親為英國人。娜歐蜜說：「這次《阿拉丁》有很多令人驚歎的新事物，我可以說上一個小時！我很喜歡迪士尼讓公主成為的樣子。」她認為茉莉公主變得堅強，也會有情緒激動的時候，「她是一個多維度的女人，有高潮起伏，並非以墜入愛河或結婚為目標。」

《阿拉丁》華裔製片人林丹就談過電影選角標準，認為自己正是一個「種族多元化」的例子，「迪士尼和我都有相同的願景，我們要拍的可不是《波斯王子：時之刃》（白人飾演中東人），我們要拍的是對世界而言具有信服力的電影。」林丹進一步說明：「我們致力挖掘新銳演員，不僅要能演還要會唱。從《灰姑娘》到《美女與野獸》，音樂劇電影和真人化改編作品的門檻已大大提高，《阿拉丁》也必須跟著提升。」

至於選角過程風風雨雨的《花木蘭》，或許因花木蘭代父出征的英勇故事深植人心，讓真人版改編過的故事線和角色產生許多不同聲音。好在迪士尼後來定案的角色皆為亞洲臉孔，像是女主角劉亦菲、女巫鞏俐、皇帝李連杰、師傅甄子丹，確保原作中的中國代表性仍然存在。

(中國時報)