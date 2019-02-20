鄭文燦不平 警勤加給20年沒調

2019年02月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日赴桃園警分局，頒發破案獎金給破獲越籍移工命案的有功員警，他也再度幫警察發聲，強調施政者應了解警察的薪資結構特性，給予現職警察更多保障，像是警勤加給逾20年沒有調整，應給予現職警察更多保障。

鄭文燦接受電台專訪時為警察抱不平，警職人員大讚說出警察心聲，鄭19日再度表示，警察的本俸比較低，年改的計算方式又是用本俸，應該給予現職警察更多保障，像是行政院上月宣布警察到榮總、署立醫院就醫就診，比照榮民優惠，就是很重要的起點，其他像是約8000元的警勤加給，從1995年至今逾20年都沒有調整，也是可以思考的方向。

鄭文燦表示，執政應了解警察部門的薪資結構特性，澄清沒有說年改失敗，但年改的社會溝通不成功，造成誤會或讓民眾被假資訊誤導，強調年改的價值及意義是在年金永續，讓國家付得起、退休領得到，希望在改革過程能夠細緻考慮。

因桃園周末發生越籍移工打架釀1死1傷悲劇，鄭文燦也特別慰勉，讚揚偵查隊、防治組以及武陵派出所通力合作，只利用了18個小時的時間就完全偵破，把7位涉嫌外籍移工全數逮捕到案，他強調桃園是外籍移工最多的地方、達11萬人，但在6都當中，外籍移工犯罪率最低，歸功於市警局團隊，期許警察同仁繼續給市民更大的信心，也給外籍移工更大的保障。

(中國時報)