無色覺醒》賴岳謙：美軍機疑穿越台灣？陸或啟動反分裂法？(圖/美國空軍官網)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第754集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美軍機疑穿越台灣？陸或啟動反分裂法？」

疑似美國軍機在台灣北部上空的「出現」和「消失」，背後種種因素都將影響著美中台三方的關係平衡。事件爭議的開端，是從日本軍事航空帳號「東京雷達」的推特上開始，在2020年10月21日的內容中，指出美國空軍一架RC-135W「聯合鉚釘」偵察機於當天11點，疑似在北台灣飛行。但是否屬實？已逐漸演變成「羅生門」的局面發展。

該帳號所指事件消息曝光後，台灣國防部立即否認，但隨後美國軍事媒體卻報導，美軍確實有一架RC-135W「聯合鉚釘」偵察機在10月21日時，飛行經過台北的上空，並稱該消息已獲得一名美國太平洋空軍（U.S. Air Force）軍官的證實。

雖然這次美國偵察機直接飛越北台灣確實不尋常，但當外國籍軍機飛入台灣，這事情非同小可。而美國官方如果正式承認，那就代表美國軍機已經進入台灣的空域，而中國大陸便可以由此認定，並啟動「反分裂國家法」。此消息隨後引起廣泛的討論，而美軍反倒是讓事情經過幾天發酵後，軍方才正式否認並撤回先前的聲明。

根據中國大陸的「反分裂國家法」的條文指出，一旦台灣引進外國勢力進入，中國大陸就被迫啟動這條法律，甚至可能會採用非和平的方法，來處理台灣的問題。若是如此，台灣的處境將變的非常危急。

由於爭議牽涉甚廣，影響兩岸層面巨大，台灣的國防部與空軍司令部，始終保持一貫的立場，自始至終都否認有美國軍機駛入台灣領空，但美國的立場則相當反覆。這次的事件，可能給了中國大陸的解放軍機，一個進入台灣上空的理由，未來更有可能會引爆兩岸的軍事衝突。

雖然台美雙方先後都否認該消息，但究竟有沒有，答案大家心知肚明。如果今天飛入台灣的是美國的民航機，那它必須受台灣民航塔台的管制，但如果是軍機的話，他就要接受台灣戰管中心的批准。

換言之也就是，美國的軍機如果要經過台灣的領空，一定是在台灣戰管中心得知消息，並且同意後才有可能，但若沒有過相關程序批准，台灣的軍方雷達偵測敵我識別區，便會認定為「不明飛行物」甚至是「敵軍」等，台灣的空軍便會緊急升空進行驅離。但在10月21日當天並沒有相關事件的消息傳出。

此外，並非只有台美在關注此事，中國大陸自然也會偵測美國軍機的行蹤。特別是中國大陸，於2020年9月15日在黃海海域德渤3號海上平台，用長征十一號運載火箭，以「一箭九星」的方式成功發射「吉林一號衛星」。

目前「吉林一號衛星」已在軌道進行高速組網階段，一旦組建完成，便可以無時間差的觀測地球周圍飛行機的飛行軌道。且因「吉林一號衛星」屬「高分衛星」，因此即便是匿蹤無人機，在「吉林一號衛星」的監測下也將顯得無所遁形。

至於美國為何又突然改口，可能是因為美國一旦承認，那便坐實中國大陸理由，來啟動「反分裂國家法」的機會。中國大陸便能以不承認台海中線，也否認台灣領空識別區，如此大陸解放軍機自然也可以飛入台灣的上空，這將會給台灣的空軍帶來極大的壓力。

在美中台三方如此複雜的背景下，台灣的執政黨務必要以廣大台灣民眾的利益為依歸，盡可能避免任何造成兩岸發生擦槍走火的機會。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！